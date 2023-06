Deux jours après le départ d'émeutes nocturnes, déclenchées par la mort du jeune Nahel à Nanterre (Hauts-de-Seine), l'exécutif multiplie les mesures et les annonces afin de palier au maximum les conséquences de cette crise. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annoncera ce vendredi soir dès 20h le nombre exact de policiers et gendarmes mobilisés sur le terrain. De premières mesures ont cependant été prises au cours de l'après-midi.

Trois arrêtés ont été demandés aux préfets français : l'interdiction de vendre ou de transporter des mortiers, des feux d'artifices. Interdiction également de vendre ou de transporter des bidons d'essence, d'acide ou de produits inflammables et/ou chimiques. Côté transport, ni bus, ni trams ne circuleront à partir de 21h sur l'ensemble du territoire.

Quant aux forces de l'ordre, le dispositif sera supérieur aux 40.000 policiers et gendarmes de la nuit dernière. Par ailleurs, 18 véhicules blindés de la gendarmerie ont d'ores et déjà été mobilisés. Ces mêmes blindés avaient déjà été utilisés lors des manifestations des Gilets jaunes.

Le premier bilan des violences

Au niveau des violences urbaines, le bilan définitif est de 875 interpellations, pour 500 bâtiments incendiés - dont 200 établissements publics. Écoles, commissariats, mairies… qui s'ajoutent à près de 2.000 véhicules incendiés. Un nombre conséquent de magasins ont été pillés. Enfin, 249 policiers et gendarmes ont été blessés.

Les transports en commun à l'arrêt dans plusieurs grandes villes

Dans le détail, la circulation des transports en commun devrait être touchée à différents niveaux. Comme l'a demandé Gérald Darmanin, bus et tramways seront à l'arrêt dès 21h dans toute la France, pour éviter qu'ils ne soient pris pour cible.

Dès 19h, dans certaines villes comme à Marseille, ni bus, ni trams, ni métro ne circuleront. À Nantes et Saint-Étienne, la mesure s'appliquera dès 20h. En Île-de-France, la mesure de restriction s'appliquera dès ce soir, et sera maintenue jusqu'à nouvel ordre, selon Valérie Pécresse.



Événements annulés : de quoi parle-t-on ?

Enfin, plusieurs événements culturels vont être annulés, comme l'a annoncé Matignon. Pas de fêtes de fin d'année dans les collèges et les lycées de l'Académie de Créteil et de Versailles, et notamment dans les établissements des Hauts-de-Seine, dont Nanterre. Le rectorat appelle à annuler, ou reporter les rassemblements afin d'éviter de potentiels débordements.

Pour les kermesses dans les écoles