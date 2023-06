Mort de Nahel : qui sont les 40.000 gendarmes et policiers mobilisés ?

Depuis mardi et le refus d'obtempérer suivi d'un tir mortel dont le jeune Nahel à été la cible à Nanterre, des violences ont éclaté un peu partout en France : voitures incendiées, mairies ou bâtiments publics dégradés… Des actes qualifiés d'"injustifiables" ce jeudi matin 29 juin par Emmanuel Macron.

Le ministre de l'Intérieur promet un déploiement massif des forces de l'ordre la nuit prochaine. "Ce soir, il y aura beaucoup plus de gendarmes et de policier présents", a déclaré Gérald Darmanin, précisant que "40.000 gendarmes et policiers" seraient mobilisés ce jeudi soir, tandis que 9.000 ont été déployés la veille, lors des premiers embrasements. Le ministre entend ainsi endiguer ces rassemblements et les dégradations qui en découlent, et rétablir "l'ordre républicain", a-t-il ajouté.

Qui seront donc ces fonctionnaires déployés sur le territoire, et principalement en Île-de-France ? Ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura pas 40.000 CRS et gendarmes mobiles mobilisés dans les rues de France. Tout simplement parce qu'il n'y en a pas autant en exercice.

Des policiers en congés rappelés sur le terrain

Plusieurs sources nous indiquent que ce chiffre comptabilise en réalité plusieurs milliers de policiers gendarmes qui avaient prévu de travailler ce jeudi soir. Des fonctionnaires qui travaillent la nuit, dans les commissariats et qui seront mobilisés pour traiter les affaires relatives aux violences urbaines.

Il y aura également des effectifs de zones plutôt calmes, qui vont être appelés dans les communes et les quartiers les plus sensibles. Selon nos informations, plusieurs policiers ont été rappelés leurs congés.

Le RAID, le GIGN et la BRI seront également positionnés. Ils ne devraient pas intervenir d'office, mais seulement si la situation le nécessite. Gérald Darmanin l'a rappelé, il n'est plus seulement question pour la police et la gendarmerie de maintenir l'ordre, mais également de procéder à de nombreuses interpellations.