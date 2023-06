Violences après la mort de Nahel : l'exécutif veut éviter l'embrasement

Des scènes qui rappellent les émeutes qui ont secoué la France en 2005. À l’époque, le pays avait connu 21 jours consécutifs de violences et de dégradations urbaines, dans un contexte, déjà, de défiance vis-à-vis des forces de l’ordre. C'est précisément ce que l'exécutif veut éviter. Il joue d'ailleurs l'apaisement depuis les toutes premières heures de cette affaire.

En fait, dès la parution de la vidéo du drame, il y a trois jours, les cellules de veille numérique à l'Élysée et au sein de la majorité sont passées en alerte rouge. Elles ont vu arriver le tsunami et les réseaux sociaux s'enflammer, la vidéo être partagée, regardée, commentée, avec des pointes à 500 messages par minute, la plupart pour s'en prendre aux policiers.

Pour faire un point de comparaison, juste après l'attaque au couteau d'Annecy, il y avait cinq fois moins de messages échangés sur ces mêmes réseaux sociaux. Ensuite, on a entendu les mots du président : "inqualifiable", "inexcusable", mais ils n'ont donc pas suffi à contenir la colère. Deux nuits de violence plus tard, l'ombre des émeutes de 2005 plane de plus en plus sur le pouvoir et sur le pays tout entier.

