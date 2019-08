publié le 22/08/2019 à 18:32

C'est grâce à son téléphone que le drame a été évité. Les gendarmes de la Drôme ont réussi à localiser une femme de 34 ans dépressive et suicidaire qui avait quitté son domicile en voiture mardi 20 août. C'est son compagnon inquiet qui a alerté les forces de l'ordre.

La jeune femme originaire de Vaison-la-Romaine dans le Vaucluse a déjà tenté par deux fois de mettre fin à ses jours. En quelques minutes, les gendarmes sont parvenus à géolocaliser son portable encore allumé. Juan Fernandez, commandant en second de la compagnie de Nyons (Drôme) a été immédiatement prévenu.

"On a quadrillé la zone par rapport à la zone de bornage, en sachant que par rapport à l'émetteur on a un secteur en diamètre de 4 kilomètres de zone à ratisser", indique-t-il. "Le téléphone nous a vraiment guidé parce que c'est vraiment une zone boisée. Si on avait tardé un peu plus, elle aurait pu mourir en pleine forêt", ajoute le gendarme.

"La personne a été découverte par les militaires de Buis-les-Baronnies sur un chemin forestier. Ils sont tombés sur le véhicule qui était stationné et non loin du véhicule il y avait cette dame qui était allongée au sol inanimée. (...) Elle avait pris des anti-dépresseurs et pas mal d'alcool", relate Juan Fernandez.

