publié le 19/08/2019 à 13:59

La disparition de Simon Gautier, dont le corps sans vie a été retrouvé dimanche 18 août au sud de Naples, en Italie, après neuf jours intensifs de recherches met à nouveau en lumière la limite de la géolocalisation des appels de personnes en détresse. À l'heure où nos faits et gestes sont scrutés en permanence sur Internet, notre position géographique exacte n'est pas automatiquement transmise aux services de secours lorsque nous les contactons en cas d'urgence.

La technologie permettant de le faire existe pourtant. Mais elle n'est pas encore déployée en Italie, ni en France. Il s'agit de l'Advanced Mobile Location (AML). Lancée au Royaume-Uni en 2014, cette technologie permet d'envoyer automatiquement aux services de secours les coordonnées GPS d'une personne en détresse passant un appel d'urgence sous réserve d'une bonne couverture réseau.

"À partir du moment où vous composez le 112, votre téléphone va envoyer des données de localisation vers un serveur auquel sont connectés les services de secours. Ces derniers vont recevoir des données dont la précision est de l'ordre de quelques mètres", explique à RTL Jérôme Paris, directeur de l'EENA 112, une association qui lutte pour améliorer les services de secours.

Compatible avec tous les smartphones Android et Apple, le service AML est déjà mis en place au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Belgique, en Finlande, en Estonie, en Lituanie et dans une dizaine de pays. Son activation nécessite une prise en charge par les centres d'appels d'urgence et les administrations compétentes en collaboration avec Apple et Google pour un coût de quelques dizaines de milliers d'euros par pays. Le dispositif pourrait être déployé en France d'ici la fin de l'année. Il sera intégré au système NexSIS chargé d'assurer l'interopérabilité de tous les services de secours en 2021 et sera obligatoire en Europe en 2020.

Triangulation et applications de géolocalisation

En attendant la généralisation de l'AML, les secours ont recours à plusieurs méthodes classiques pour localiser une personne. Il est possible de déterminer une position théorique par triangulation, en recoupant les informations de plusieurs bornes téléphoniques GSM. Cette technique n'est pas forcément très précise en milieu rural, où les antennes-relais sont moins fréquentes, et nécessite que les opérateurs de téléphonie partagent ces informations, ce qui peut prendre plusieurs jours.

Des alternatives locales ont été mises au point pour améliorer la localisation des appels. Des sapeurs-pompiers du Morbihan et du Var ont conçu le service Geoloc18_112, une application pour localiser les appels reçus à partir d'un SMS. Les pompiers peuvent envoyer un SMS avec un lien à cliquer pour que la victime partage sa position avec l'équipe de secours. La précision est de l'ordre d'une dizaine de mètres. Le système est désormais utilisé par plusieurs brigades à travers le pays. Un système similaire a été développé par les gendarmes pour localiser les personnes en détresse.