C'est sans doute actuellement l'un des plus gros clusters en France. Avec 179 cas positifs parmi les 984 détenus, la prison de Villepinte, en Seine-Saint-Denis, fait face à un net regain de l'épidémie de la Covid-19. Derrière les barreaux depuis le mercredi 22 décembre, le variant Omicron a contraint l'ensemble des détenus à être de nouveau confinés dans leurs cellules.

Les surveillants doivent également faire face à un protocole renforcé et sont désormais vêtus d'une combinaison blanche de la tête aux pieds, d'un masque FFP2 et de gants bleus en caoutchouc.

Les rares détenus qui peuvent encore travailler, comme Matheus, qui distribue les repas dans les cellules au déjeuner, doivent également se munir de ses protections. "À force, on s'est habitué et on sait que c'est pour le bien des autres aussi de se protéger. Certains sont énervés, d'autres voient que c'est comme ça et qu'on ne peut pas faire autrement", explique-t-il.

Dans l'établissement pénitentiaire, il n'y a plus d'ateliers ni activités culturelles et les parloirs sont interdits pour les détenus positifs à la Covid-19 et les cas contacts. Ceux qui y ont droit voient leurs proches derrière une vitre en plexiglas.

Une propagation à vitesse fulgurante

Cette situation difficile à gérer est arrivée au pire des moments comme l'explique Michaël Merci, le directeur de la prison : "Lors des fêtes, on travaille déjà beaucoup sur l'isolement et la crise suicidaire et le fait de ne plus avoir d'espace de sociabilisation au sein de l'établissement est ressenti durement", déplore-t-il. "On leur explique pourquoi nous prenons ces mesures, pourquoi elles perdurent afin qu'elles puissent comprendre et ne pas trop mal le vivre", souligne également Michaël Merci concernant les personnes détenues.

Omicron s'est propagé à une vitesse fulgurante dans la prison de Villepinte où la population est à la fois jeune et peu vaccinée. Le médecin de la maison d'arrêt, Ludovic Levasseur, pointe également du doigt le fait qu'elle soit surpeuplée, avec 984 détenus pour seulement 580 places : "On entasse les gens dans des conditions à la limite des règles des droits de l'Homme. Quand vous mettez deux à trois personnes dans des cellules de neuf mètres carré, après il ne faut pas s'étonner", soupire-t-il.

Parmi les cas positifs, aucun cas grave n'a été répertorié et les chiffres commencent à baisser. Ludovic Levasseur s'alarme néanmoins sur les conséquences du confinement imposé aux détenus, alors que certains sont déjà très fragiles psychologiquement.

