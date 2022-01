INVITÉ RTL - Coronavirus : qui sont les 5 millions de non-vaccinés en France ?

Ils sont depuis plusieurs semaines, la cible du gouvernement. Emmanuel Macron veut désormais continuer "à les emmerder jusqu'au bout". Les non-vaccinés sont encore un peu plus de 5 millions de Français. Alors qui sont-ils ? Des militants, mais pas seulement. 500.000 ont déjà plus de 80 ans, sans doute des personnes très isolées. Elles ont reçu des SMS, des lettres, mais ce chiffre descend très peu.

Ensuite, il y a 1 million de non-vaccinés par tranche d'âge, les plus nombreux sont chez les jeunes, entre 30 et 49 ans. Ce qui est intéressant, c'est que les antivax purs et durs, les complotistes pour résumer, ne représentent que 2, 3, 4%. L'énorme majorité sont des personnes qui se posent des questions.

"On en voit de façon tout à fait régulière", nous dit le docteur Jérôme Marty. "Le profil est complexe. Dans les non-vax, vous avez des gens qui sont dans le doute, qui ont des contrindications et des gens qui sont exclus indirectement parce qu'en lien avec des antivax", poursuit le médecin.