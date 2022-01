Assaut du Capitole par des pro-Trump : un an après, l'attaque divise toujours l'Amérique

Un an après le 6 janvier 2020, où en sommes-nous des conséquences de l'assaut du Capitole ? Des assaillants été certes été condamnés, mais les question qui animent toujours les esprits aux États-Unis sont : ont-ils été téléguidés ? Était-ce par Donald Trump lui-même ? Et la démocratie américaine est-elle toujours en danger ?





Une chose est sure, cette attaque, cette "tentative de coup d’État" disent certains, a laissé des traces pour la politique intérieure du pays, mais aussi pour son image sur la scène internationale. Cet assaut a aussi révélé une Amérique fragile, où près d'un tiers des Américains considèrent que l'usage de la force peut parfois être justifié pour défendre ses idées.

Deux tiers des électeurs de Donald Trump continuent même toujours de penser que Joe Biden n'a pas été légitimement élu et que des fraudes ont bien eu lieu lors du scrutin de 2020, conformément au discours martelé sans preuve par son prédécesseur.

