VIDÉO - Renaud dévoile "Coronasong", une chanson inédite pour ses fans

publié le 08/07/2020 à 18:10

Renaud fait une surprise à ses fans. Le 8 juillet, soit 7 mois après son album Les Mômes et les Enfants d'abord !, il dévoile une chanson inédite. Intitulée Coronasong, elle a été postée sur les réseaux sociaux vers 18h, mais n'annonce pas de prochain disque.

C’est juste un cadeau à ses fans, disponible en streaming et sur YouTube. Renaud a écrit cette chanson avec ses amis dans le Sud, elle évoque la crise du coronavirus. Le titre évoque tour à tour les chaînes d'infos, le professeur Didier Raoult, les caissières mal payées et les enfants privés d’école. Le clip a été entièrement tourné à l'Iphone à l’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse).

"Coronavirus, connard de virus. T'as débarqué un jour de Chine, retournes-y qu'on t'y confine. Dans ce pays, on bouffe du chien, des chauves-souris et du pangolin", démarre Renaud dans ce nouveau titre. "J'en peux plus d'être cloîtré chez moi, je veux voir le monde comment il va. Je veux respirer de l'air bien pur, je veux retrouver la nature", poursuit-il.