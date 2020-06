et Marie-Pierre Haddad

La prochaine étape du déconfinement est prévue pour le 22 juin prochain. Mais Valérie Pécresse souhaite accélérer la situation pour la région Île-de-France. Invitée à l'antenne de RTL ce mercredi 10 juin, la présidente de la région a insisté sur le fait que "l'Île-de-France passe au vert".

"Tous les indicateurs montrent que l'épidémie a reculé et je crois qu'il faut un retour à la normale beaucoup plus rapide. Il faut que les enfants puissent retourner à l'école, que les restaurants puissent rouvrir. Il faut que l'on allège les contraintes sur les transports tout en maintenant le port du masque obligatoire", a-t-elle expliqué.

La SNCF a accumulé des pertes pendant cette crise avec les règles de déconfinement. Le pass navigo risque-t-il d'augmenter à la rentrée ? "Aujourd'hui, les pertes sont abyssales, pas seulement pour la SNCF, pour tous les transports publics et dans toute la France. Nous avons 2,6 milliards rien que sur l'Île-de-France (...) On a perdu 90% des voyageurs", a répondu la présidente de la région.

Valérie Pécresse "demande au gouvernement de compenser intégralement ces pertes de recettes dans les transports publics", en citant l'exemple de l'Allemagne et des Pays-Bas. "Nous sommes littéralement en situation de cessation de paiements (...) Le président de la République a dit : 'L'État paiera les dégâts de la crise du coronavirus, quoi qu'il en coûte'. Ce serait assez paradoxal qu'il vienne renflouer les secteurs de l'aéronautique et de l'automobile et qu'il ne vienne pas renflouer celui des transports", a-t-elle indiqué.

Et dans le cas où l'État ne vient pas en aide au secteur des transports en commun ? "Pour rembourser 2,6 milliards, il faudrait un 'impôt covid' sur les voyageurs de 20 euros par mois. Je m'y refuse résolument et absolument. Ce serait totalement injuste", prévient Valérie Pécresse.