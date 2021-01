publié le 24/01/2021 à 18:50

Ce dimanche 24 janvier, un rassemblement en hommage à une jeune femme tuée par son ex-compagnon a été tenu à Alençon, dans l'Orne. Il s'agit du deuxième féminicide recensé depuis le début de l'année en France, et du premier en métropole.

Plusieurs centaines de personnes sont venues honorer la mémoire de Laura Tavares, une femme de 21 ans, sauvagement assassinée, il y a 10 jours, à coups de couteau et de marteau par son ex-compagnon. L'homme s'était livré à la police deux jours après le drame. Il a, depuis, été mis en examen pour assassinat.

Pour Fanny, la meilleure amie de la victime et organisatrice de cette marche blanche, il s'agissait surtout d'éveiller les consciences et de dire stop. "C'est d'abord un hommage à Laura, une jeune femme pleine de vie, douce et super gentille. On pouvait avoir confiance en elle, elle était très disponible pour ses amis. Elle aimait beaucoup sa famille, elle aimait beaucoup l'école et le mannequinat. On a encore du mal à réaliser", explique-t-elle.

Fanny rapporte que lors de la séparation, l'ex petit-ami de Laura l'avait menacée. "Mais cela faisait un an qu'ils étaient séparés : on n'avait plus entendu parlé de lui après et on n'aurait jamais pu imaginer ça !", déplore-t-elle.

