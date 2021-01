publié le 20/01/2021 à 13:02

Mercredi 20 janvier, les Soldes d'hiver démarrent pour 4 semaines de rabais, avec, dit-on, beaucoup de stocks chez les commerçants. Que représentent les soldes en termes de chiffre d'affaires pour les magasins ?

Les soldes d'hiver et d'été représentent au total 30% du chiffre d'affaires annuel des professionnels du secteur. C'est le seul moment dans l'année où ils ont le droit de vendre à perte pour vider leurs rayons et leurs réserves afin de refaire leur trésorerie et racheter la nouvelle collection. Les soldes, c'est une fête commerciale, sauf que cette fois, avec les restrictions - nombre de personnes limité dans le magasin, port du masque obligatoire, essayage compliqué, couvre-feu et morosité ambiante - les Français ont le moral dans les chaussettes.

Les bonnes affaires se retrouvent dans les ventes privées, avec des rabais de - 50 % à - 60%, parce que les ventes ont été catastrophiques l'année dernière. Les chausseurs, comme les magasins de vêtements, ont dû fermer pendant les deux confinements. Ils ont perdu en moyenne un quart de leur chiffre d'affaires en 2020. En conséquence, la collection d'hiver reste sur les bras.

Les grandes chaînes de magasins ont pu revoir leurs commandes à la baisse, mais les indépendants, qui avaient tout commandé en une fois, regorgent de stocks. Autant dire qu'ils n'essayent pas de faire de la marge. Ils veulent juste récupérer ce qu'ils peuvent. C'est d'ailleurs pour eux que les soldes ont été décalés du 6 au 20 janvier. Pour que les plus petits puissent vendre à prix fort avant de tout brader.

Les soldes pourront-ils rattraper la saison ?

Malheureusement, un quart de chiffre d'affaires perdu, ça ne se rattrapera jamais. Dans le secteur de la chaussure, on compte 4.000 emplois menacés tandis que 7.000 postes ont déjà été supprimés en 2020 dans l'habillement. Les commerçants espèrent toutefois tenir, en attendant des jours meilleurs puisque les Français ont moins consommé en 2020, et ont donc de l'argent sur leur compte épargne.

Cette crise sanitaire semble avoir entraîné de nouvelles habitudes de consommation. Dans l'habillement, avec le click and collect, la vente en ligne a bondi de 60%. Mais surtout, avant la crise, les clients étaient beaucoup plus flâneurs : ils visitaient plusieurs magasins avant d'acheter. Un shopping plaisir, avec aussi des achats d'impulsion.

Aujourd'hui, les clients préparent, en amont, leur venue en magasin. On parle donc d'achats anticipés. Ils se déplacent moins, mais quand ils viennent, ils repartent plus souvent avec un produit. Enfin, les consommateurs fréquentent moins les centres-villes et les centres commerciaux. Ils privilégient les zones d'activité commerciale à ciel ouvert, facilement accessibles en voiture et situées en périphérie.