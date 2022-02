Le soulagement, quatre ans et demi après le drame. La prison à perpétuité a été requise à l'encontre de Nordahl Lelandais pour l'enlèvement et le meurtre de Maëlys.

Après l'audience, sa grande sœur s'est exprimée devant la Cour d'assises de Grenoble alors que le procès touche à sa fin. "J'attends qu'il reste le plus longtemps en prison, qu'il ne fasse plus de mal à personne. J'ai déversé toute ma haine, toute ma tristesse, tous les mots que je ne pouvais pas dire pendant quatre ans et demi."

Pour Coline, sa sœur Maëlys est "une guerrière, une combattante", elle s'en veut "de ne pas avoir su la protéger" alors elle souhaite faire passer un message : "Il faut faire attention, cela peut arriver à tout le monde. Je ne le souhaite à personne mais cela existe." Le verdict de ce procès est attendu demain, vendredi 18 février.

À écouter également dans ce journal

Crise ukrainienne - Une trentaine de tirs d'obus ont ravivé les tensions et les craintes en Ukraine alors que Joe Biden juge "très élevé" et imminent une attaque russe. De son côté, Moscou assure poursuivre son retrait militaire de régions voisines de l'Ukraine.



Mali - Le président de la République a annoncé le départ des troupes françaises au Mali. 2.400 hommes quitteront d'ici 4 à 6 mois le sol malien. Cela faisait 9 ans que les forces françaises avaient été déployées. Au total, 53 militaires français ont perdu la vie.

Jean-Jacques Bourdin - Une nouvelle plainte contre le journaliste de RMC et BFM TV après celle de Fanny Agostini. Le journal Le Parisien a recueilli le témoignage d'une femme qui accuse Jean-Jacques Bourdin d'agression sexuelle. Les faits datent de 1988, ils sont donc prescrits.