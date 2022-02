Jean-Jacques Bourdin de nouveau visé par une plainte pour agression sexuelle

"Il s’est garé dans une petite rue. (…) Il m’a regardée d’une façon très intense et tout s’est déroulé rapidement. Il a ouvert la braguette de son pantalon et a fait apparaître son sexe en érection". Ce jeudi 17 février, le Parisien dévoile le témoignage de Marie, 61 ans, qui accuse Jean-Jacques Bourdin d'"agression sexuelle", de "harcèlement" et d'"exhibition sexuelle". Elle a porté plainte, même si les faits s'étant déroulés en 1988 sont prescrits.

Le quotidien francilien écrit que le journaliste aurait rencontré le jeune hôtesse standardiste d'une entreprise de communication alors qu'il venait y donner un cours de médiatraining. Lui promettant de lui faire découvrir les locaux de RTL, où il travaillait à l'époque, elle serait montée dans sa voiture. C'est là qu'elle aurait subi l'agression. "Il a attrapé ma main gauche avec sa main droite et l’a dirigé vers son sexe toujours en érection", témoigne-t-elle. Il lui aurait même demandé de la payer et de "jouer la pute".

Jean-Jacques Bourdin fait déjà l'objet d'une plainte pour tentative d'agression sexuelle, déposée par Fanny Agostini, avait révélé Médiapart le 14 février dernier. BFMTV et RMC ont décidé de le retirer de l'antenne dans l'attente de l'avancée de l'enquête préliminaire.