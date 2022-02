À deux jours de la fin du procès de Nordahl Lelandais, l'heure était aux plaidoiries ce mercredi 16 février pour les avocats de la famille de Maëlys. Ces derniers sont revenus sur la douleur d'une famille devant la cour d'assises de l'Isère pour RTL.

L'avocat de Joachim de Araujo, Maître Boguet, raconte cette douleur infinie d'un père. "Joachim vit comme un mort-vivant. Il a perdu 25kg, il a perdu le poids que faisait sa petite fille quand elle a disparu", a-t-il déclaré à la barre. L'avocat parle à l'accusé en lui montrant du doigt la famille de Maëlys, "ils sont là, sur leur banc, à attendre que vous leur disiez ce que vous leur devez et ce n'est pas grand-chose au regard de ce que vous leur avez pris".

Il revient ensuite sur les choix de Nordahl Lelandais. "L'alcool c'est un choix, l'oisiveté c'est un choix, la cocaïne c'est un choix, la recherche d'excitation toujours plus forte c'est un choix", martèle l'avocat, persuadé que l'accusé a sexuellement abusé de la fillette. "Bien sûr qu'elle a crié, bien sûr qu'elle vous a supplié", assène l'autre avocat du père, Maître Vatinel, qui salue la dignité de Joachim de Araujo. "Il n'a pas crié vengeance", dit-il aux jurés, "il a réclamé justice et vous la rendrez sans haine et sans crainte". Dans son box, Nordahl Lelandais écoute, imperturbable.

