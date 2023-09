Plusieurs individus ont été interpellés ce lundi 25 septembre dans un important coup de filet à Valence, dans la Drôme. Tous sont soupçonnés d'avoir un lien avec les fusillades de mai dernier, dans des règlements de compte. Au printemps, quatre personnes avaient été abattues. Les suspects feraient partie du trafic de drogue qui gangrène certains quartiers de la ville.

Ce coup de pied dans la fourmilière a été réalisé par les forces d'élite de la police nationale : RAID, BRI et PJ, assistés par une poignée de fonctionnaires de la nouvelle unité d'investigation nationale tout juste créée pour lutter contre les trafics en banlieue. Une centaine de policiers ont interpellé une dizaine de personnes, quartier Fontbarlettes, suspectés d'être de gros trafiquants de drogue. Des armes ont également été saisies lors des perquisitions : pistolets automatiques, revolvers, fusils et des produits stupéfiants.

Ce coup de filet intervient au terme de longs mois d'enquête liés au trafic de drogue dans deux quartiers de Valence : le Plan et Fontbarlettes. Deux règlements de compte successifs y avaient fait quatre morts en mai dernier. À ce stade, on ne sait pas si les suspects placés en garde à vue ont un lien avéré avec ces crimes.

Les enquêteurs espèrent que les interrogatoires et les expertises techniques et scientifiques sur les armes et la drogue saisies dans les appartements permettront de mettre des noms sur les auteurs de ces meurtres, qui ont ensanglanté ces quartiers et traumatisé la population.

