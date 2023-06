Consommation de drogue : Macron veut rendre les amendes immédiatement payables

Le paiement des amendes forfaitaires pour consommation de drogue doit pouvoir être "immédiat, par carte bancaire ou en liquide", a affirmé Emmanuel Macron, dans un entretien au quotidien La Provence publié dimanche soir sur le site du journal, à la veille d'une visite de trois jours dans la ville. Le président de la République a estimé "inacceptable" qu'avec les règlements décalés par télépaiement, seules 35% de ces amendes soient effectivement réglées.

Le chef de l'Etat dit avoir demandé au ministre de l'Intérieur "de préparer un décret pour la fin de l'été" et que d'ores et déjà "on a commencé à équiper les agents de 5.000 terminaux de paiement". Emmanuel Macron a également précisé que "350.000 (amendes forfaitaires) ont été dressées en France depuis septembre 2020, dont 29.000 à Marseille."

L'amende forfaitaire pour usage de drogues, vantée par le gouvernement pour lutter contre la consommation et le trafic, est entrée en vigueur depuis septembre 2020. Cette amende de 200 euros concerne en théorie toutes les drogues mais vise surtout les fumeurs de cannabis. L’infraction est également inscrite au casier judiciaire.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info