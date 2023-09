Socayna, une étudiante de 24 ans, est morte dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 septembre, touchée dimanche par une balle de kalachnikov, alors qu'elle était chez elle, dans sa chambre au 3ᵉ étage d'un immeuble du 10ᵉ arrondissement. Une nouvelle victime collatérale du trafic de drogue. "C'est insupportable, il faut dire que ce ne sont ni des faits divers, ni des faits auxquels il faut s'habituer", dit ce jeudi 14 septembre le maire de Marseille Benoît Payan.

"On a affaire à un drame absolu. Il y a à Marseille, un problème avec les narcotrafiquants, qui sont de dimension internationale. Pour s'attaquer au narcotrafic, il faut que l'État considère qu'on ne peut pas rester dans une situation classique et normale. Il faut aller plus loin. Il faut remonter les réseaux mafieux, parce que les chefs ne sont pas à Marseille. Il faut couper la tête, la tête n'est plus à Marseille. Ils sont à l'étranger, je sais que certains, en prison même, donnent des ordres à l'étranger. On pourra arrêter les guetteurs, continuer de saisir du cannabis... Il appartient à la France de travailler très fort avec Interpol sur ces questions, parce que sinon ça continuera", ajoute le maire de Marseille.

Selon lui, "ce n'est pas une question d'insécurité, ce n'est pas Chicago dans les années 60. La vie à Marseille n'est pas du tout acceptable, mais on ne se promène pas à Marseille en tremblant. (...) On n'a pas pris la mesure d'une situation si compliquée. Je souhaite que le gouvernement français se penche sur ces questions, en tapant fort".