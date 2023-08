Une femme de 45 ans a été retrouvée morte, le 21 juillet, chez elle à Franconville, dans le Val-d'Oise. Elle a été poignardée à plusieurs reprises par son mari, alors que ses deux enfants étaient présents dans l'appartement. La victime avait déjà porté plainte, apprend-on jeudi 3 août.

Elle avait demandé une ordonnance de protection, qui lui a été refusée, moins de trois mois avant le drame. Au mois de mai, le juge a estimé qu'il n'y avait pas d'éléments démontrant l'existence d'un "danger réel et actuel pour la victime et pour ses enfants" et a rejeté cette demande.

L'ordonnance de protection aurait pu permettre d'éloigner le mari, de lui interdire certains lieux, mais aurait aussi aidé la mère de famille à accéder à un logement social ou de rester sans lui dans l'appartement du couple. Les plaintes de la victime remontaient à plusieurs mois.

Selon l'avocate de la famille de Hadjira, la femme de 45 ans n'a pas eu le sentiment d'être crue par la justice. Son mari la tenait en la menaçant de ne plus voir ses enfants. Le couple avait repris une sorte de vie commune. Hadjira était suivie et aidée par des associations qui avaient fait part de leurs craintes à la justice, en vain. Le parquet de Pontoise n'a pas répondu aux sollicitations de RTL.

