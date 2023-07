Féminicide de Julie Douib : son père raconte comment il s'est battu pour la garde de ses petits-enfants

"On se dit mais pourquoi elle n'a pas parlé et pourquoi elle n'a rien dit ? Je pense qu'elle a accepté tout ça, par peur, d'abord pour ses enfants", regrette Lucien, le père de Julie Douib, abattue par son ex-compagnon en mars 2019 dans le nord de la Corse. Quand cette mère de deux enfants décide de quitter Bruno Garcia-Cruciani, elle n'a qu'une peur : ne plus voir ses petits garçons et devoir les laisser aux mains de l'homme qui la violente au quotidien. C'est précisément ce qu'il va faire.

"Ce monsieur (...) avait décidé de les lui laisser une soirée par semaine, comme ça. Pour Julie, ça a été quelque chose d'affreux parce qu'elle, sa vie, c'était ses enfants", poursuit le père de la défunte. Menaces de mort, insultes, agressions verbales et physiques… Julie vit "l'enfer". À sa peur de perdre ses enfants, s'ajoute la peur que son ex-compagnon passe à l'acte. Inquiet, Lucien, son père, la rejoint sans attendre. Tous deux tentent de récupérer les enfants, coûte que coûte. Pendant des mois, père et fille ne cessent d'alerter les gendarmes sur le danger que Julie et ses enfants encourent. En vain. Toutes les plaintes sont classées sans suite.

Sans l'aide des autorités, Julie tente par ses propres moyens de mettre ses enfants à l'abri. "Un jour, elle voulait récupérer ses enfants et lui ne voulaient pas lui donner. Donc elle a été devant la maison, il n'a pas voulu ouvrir la porte. Julie a tapé sur la porte pour réclamer ses enfants et il a porté plainte contre Julie parce qu'elle était tellement forte qu'elle a cassé le barillet de la porte avec son poing."



Malgré les appels aux secours de Julie et ses propres plaintes, rien n'y fait. Le cauchemar continue. "Il y avait aussi le fait qu'on lui avait retiré la garde de ses enfants par le JAF (Juge aux affaires familiales, ndlr), et que le JAF avait décidé que les enfants devaient être donnés au père et Julie avait droit à un droit de visite. Donc bien sûr il en profitait et il montait les enfants contre Julie, 'maman ce n'est pas une bonne mère', 'c'est à cause d'elle si nous sommes séparés'", rapporte Lucien.

Le 3 mars 2019, alors que son ex-compagne est rentrée à son appartement, Bruno Garcia-Cruciani s'introduit chez elle et l'abat de trois balles. Puis se rend à la gendarmerie. Pour la famille de la victime, le choc est immense. Alors qu'elle est confrontée aux difficultés du système judiciaire, la famille va perpétuer le combat mené par Julie avant son meurtre : récupérer la garde des enfants.

"Quelques mois après l'assassinat de Julie, on a fait une demande au juge pour enfants de Bastia", explique Lucien. Pour autant, les choses ne vont pas se passer comme ce grand-père l'imagine. Alors que sa fille vient d'être tuée, ce dernier va se retrouver aux côtés de son meurtrier. "C'est l'assassin de votre fille. Il a supprimé la mère de ses enfants et il est là. Il est présent dans la même pièce que vous. Un procès aux assises, vous avez un plexiglas, une vitre qui vous sépare. Mais là, il est à deux mètres de moi."