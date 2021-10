Des actes violents à l'encontre d'un nourrisson sont survenus dans le Val-d'Oise, à Goussainville, jeudi 28 octobre. Un bébé de 13 mois se trouve actuellement entre la vie et la mort après avoir été victime de violences de la part du compagnon de sa mère. C'est elle qui a contacté les forces de l'ordre en effectuant un appel de détresse à police secours.

Quand l'équipage arrive au domicile du couple après l'épisode violent, le SAMU et les pompiers sont déjà sur les lieux et le bébé de 13 mois est dans un état grave, polytraumatisé après avoir reçu de multiples coups. Il est alors transporté à l'hôpital Necker à Paris et plongé dans un coma profond.

La maman est quant à elle légèrement blessée. L'auteur présumé, le conjoint violent, a quitté le domicile peu après les faits avant d'être interpellé en fin d'après-midi en gare de Goussainville, grâce à la géolocalisation de son téléphone. La femme victime aurait déposé une première plainte contre son compagnon, un homme de 24 ans, fin août, selon une source proche du dossier. Elle souffrait alors d'ecchymoses sur le visage et le corps mais elle était revenue sur ses déclarations et avait retiré cette plainte.

À écouter également dans ce journal

Économie - La croissance du produit intérieur brut (PIB) français s'est élevée à 3% au troisième trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent, un niveau très élevé et dépassant les prévisions. "C'est un chiffre qui est au-delà nos espérances", a réagi le ministre de l'Économie Bruno Le Maire.

Politique - Si Yannick Jadot, candidat écologiste à la présidentielle, venait à être élu, il interdira la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires, parce qu’il veut "qu’on puisse se balader dans la nature", a-t-il déclaré ce vendredi 29 octobre sur BFMTV. Il a également réclamé l’étourdissement des animaux lors des abattages rituels.

International - Ce vendredi 29 octobre, Emmanuel Macron et Joe Biden ont prévu de se voir et ce, avant le sommet du G20 qui se tiendra le lendemain dans la capitale italienne. Un rendez-vous qui intervient après la crise des sous-marins provoquée par la rupture de contrat entre l’Australie et la France.