La réconciliation entre Washington et Paris sera à l'ordre du jour après l'affaire des sous-marins australiens. Ce vendredi, Emmanuel Macron rencontre Joe Biden à la Villa Bonaparte, où se trouve le site de l’ambassade de France au Vatican, à Rome, avant l'ouverture du sommet du G20 samedi.

Le lieu de la rencontre est significatif. Il fallait que ce soit le président français qui reçoive le président américain dans un lieu de prestige. C'est "important politiquement" souligne l'Élysée. Joe Biden a déjà reconnu une erreur en ayant mis de côté les Français et en ayant construit l'alliance qu'on appelle AUKUS (USA, Royaume Uni et Australie).

C'est la crise diplomatique la plus importante entre ces deux alliés depuis le "non" français à la guerre d'Irak en 2003. La rencontre d'aujourd'hui doit maintenant démontrer que la France et les États-Unis ont su reconstruire une relation ambitieuse dans le secteur de la défense. Un communiqué détaillera tous les engagements communs à l'issue de l'évènement.

3 dossiers chauds au menu

Sur quels dossiers pouvons-nous attendre des engagements ? Déjà, sur une défense européenne plus forte. Ensuite, sur une coopération dans la zone indo- pacifique. Et enfin, au sujet du soutien américain dans l'opération Takuba.

Les Européens doivent organiser leur propre défense. Cela passe par des commandes industrielles, de l'armement, de l'innovation... Biden est d'accord pour nous donner le feu vert sans s'offusquer de cette nouvelle autonomie. Les Américains ont de leur côté bien des préoccupations avec la Chine, ils seront contents qu'on se débrouille enfin un peu sans eux, une première depuis la fin de la seconde guerre mondiale.

La zone indo-pacifique au cœur des débats

Et dans la zone indo-pacifique, la France va jouer un rôle ? Même si les sous-mains australiens ne sont plus fabriqués chez nous ? La France y revendique le statut de puissance régionale : plus d'un million et demi de ressortissants français, 7.000 militaires sur place. Aujourd'hui, les États-Unis doivent nous accorder une place dans leur stratégie face à la Chine.

Enfin, "au Sahel, nous avons besoin de soutien" souligne l'Elysée. Nous avons des attentes. La force Takuba est composée de forces spéciales européennes. Elle doit pouvoir coopérer avec les forces spéciales américaines, par exemple pour obtenir des renseignements grâce aux drones américains qui surveillent constamment le Sahel et repèrent les djihadistes. Sur les trois points que nous venons de détailler, la France capitalise sur le faux pas diplomatique de Joe Biden pour obtenir, au final, satisfaction.