C'est un comportement qui n'a pas sa place dans le football. L'arbitre d'un match de jeunes a été agressé le samedi 2 octobre, dans l'Hérault, à cause du passe sanitaire. Face à la pandémie de la Covid-19, les arbitres sont en effet obligés d'exclure tous les joueurs ne possédant pas de QR Code valide. Une décision que n'a pas accepté un jeune de 16 ans qui s'est emporté contre l'homme au sifflet.

Le président du district du football de l'Hérault, David Blattes, n'a pas manqué de montrer sa colère, après ces faits : "On est sur une agression d'un arbitre alors qu'il avait quitté le terrain, à la sortie de son vestiaire donc c'est un acte qui était purement prémédité". Il a été "lâchement frappé parce qu'il n'a fait que son job".

Le dirigeant est revenu le déroulement des faits, et explique que l'arbitre "a demandé le passe sanitaire aux joueurs, certains ne l'avaient pas et ne l'ont pas accepté tout simplement". "Ces jeunes ne peuvent pas dire qu'ils n'étaient pas au courant puisqu'on rappelle sur les ondes et notre site depuis des mois et des mois que le passe sanitaire est obligatoire pour jouer".

"Je suis très en colère et c'est scandaleux de voir que les arbitres, qui sont là pour nous aider, soient pris à partie", déplore également David Blattes. L'arbitre a décidé de porter plainte et le jeune joueur a été exclu de son club.

