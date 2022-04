Au procès des attentats du 13 novembre, l'horreur du Bataclan en sons et en images. La cour d'assises spéciale a finalement décidé de diffuser une quarantaine de photos et quelques minutes d'un enregistrement sonore. Cette initiative visait à montrer la scène de crime aux parties civiles et aux accusés, comme dans tout procès d'assises.

"On comprend parfaitement que certaines familles puissent se montrer contre la diffusion pour ne pas revivre certaines choses mais c'était important d'avoir le choix", confie Olivier Lauplaud, qui a demandé la diffusion des photos. "Il faut être confronté à ces images pour recoller certains morceaux et plus important encore avoir accès à ces sons. Je sais qu'entre ce que je peux me souvenir et ce qui s'est réellement passé, il y a un fossé".

Les images ont été sélectionnées, tout comme les extraits sonores qui ne durent que quelques minutes. Certains avocats en souhaitent plus. Une cliente de Me Maugendre aimerait pouvoir tout écouter. "Lorsqu'elle a entendu les 22 premières secondes qui ont été diffusées au mois de septembre, ça lui a permis de se resituer dans la fosse. Ça a complètement changé sa vie parce que ça lui a permis de valider des images qu'elle croyait complètement fantasmées et de commencer à reconstruire tout son parcours au moment où elle prend la fuite, avec des cadavres autour d'elle", explique l'avocat. L'enregistrement intégral, près de deux heures, reste sous scellé notamment pour éviter une fuite et qu'il se retrouve sur internet.

Météo - La France s'est réveillée avec des températures hivernales. Météo France a placé 22 départements en vigilance orange neige et verglas. Un maximum de prudence est recommandé au volant.

Pouvoir d'achat - La ristourne de 18 centimes sur le carburant débute ce 1er avril. Cette aide de l'État, censée palier les fortes hausses récentes, a déjà séduit de nombreux automobilistes qui se ruent vers les stations-services.

Guerre en Ukraine - Moscou a annoncé que l'Ukraine avait frappé la Russie au sein de son territoire. Des hélicoptères ukrainiens auraient passé la frontière et bombardé un dépôt pétrolier.