Météo : 22 départements placés en vigilance orange neige et verglas

Une grande vague de froid sévit sur une partie de la France. Météo France a placé ce vendredi 1er avril 22 départements en vigilance orange neige et verglas. Les départements concernés se trouvent notamment dans le Nord et au niveau du Massif Central et des Pyrénées.



Les 22 départements en vigilance orange sont les suivants : Nord, Pas-de-Calais, Somme, Seine-Maritime, Eure, Calvados, Orne, Allier, Creuse, Haute-Vienne, Ain, Isère, Corrèze, Puy-de-Dôme, Loire, Haute-Loire, Aveyron, Cantal, Haute-Garonne, Ariège, Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques.



Cet épisode nuageux, "peu habituel pour un début de printemps" souligne Météo France, est prévu pour durer au moins jusqu'à samedi. La circulation et certaines activités économiques pourraient être perturbées dans les 22 départements cités plus tôt. Attention au risque d'accident accru à cause du verglas sur la route.



