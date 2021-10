Au procès des attentats du 13 novembre, la cour d'assises spéciale s'est replongée, jeudi 28 octobre, dans l'enfer du Bataclan. Les parties civiles avaient insisté auprès du président de la cour pour diffuser un extrait de l'enregistrement sonore de l'attaque dans la salle de concert.

Quatre minutes d'effroi, juste avant l'arrivée du premier équipage de la Bac, qui permettent de se rendre compte de l'horreur d'une autre manière selon Arthur Desnouveau rescapé du Bataclan et responsable de l'association "Life for Paris" : "Cet enregistrement ne contient pas que des revendications et a aussi cette réalité glaçante des tirs, au coup par coup, et dont on sait que chaque balle a dû tuer ou blesser très gravement".

"Cet audio montre la réalité froide de ce qu'est le terrorisme et de ce qu'il s'est passé à l'intérieur du Bataclan", ajoute Arthur Desnouveau qui estime que "ce que les parties civiles venues à la barre ont pu raconter trouve un autre éclairage avec ce son". "Je pense que c'est important de faire coexister les deux pour que tout le monde comprenne bien ce qu'il s'est joué ce soir là", témoigne-t-il également.