INVITÉ RTL - Procès du 13 novembre : "On ne connaitra jamais toute la vérité", déplore Arthur Dénouveaux

Une audition capitale était attendue ce mercredi 30 mars lors du procès des attentats du 13-Novembre. Le principal accusé, Salah Abdeslam, était interrogé sur ce qu'il a fait le soir des attentats. "Je souhaite faire usage de mon droit au silence", a-t-il lancé depuis le box des accusés. Il a toutefois répété qu'il avait "renoncé" à tuer ce soir-là.

"On le sentait venir", assure Arthur Dénouveaux rescapé du Bataclan et président de Life for Paris. "Le précédent interrogatoire d'Abdeslam n'était déjà pas très convaincant, plein de provocations, on n'apprenait rien", poursuit-il. Depuis le début du procès, il observe chez le principal accusé "une volonté de starification, une volonté d'être le plus connu du box".

Pour ces raisons, "On ne connaitra jamais toute la vérité à l'issue de ce procès", déplore le rescapé du Bataclan. "On ne connait toujours pas les trajets exacts des différents terroristes à l'intérieur du Bataclan. On s'est tous fait à l'idée qu'il y aura toujours des zones d'ombre et c'est un sujet qui divise beaucoup chez les parties civiles. Certains y accordent de l'importance, d'autres non".

Après ce procès, Arthur Dénouveaux va "conjuguer le mot victime au passé". "Il va falloir se poser la question de l'appel. (...) Il y a une forte possibilité qu'en septembre 2023 on recommence pour une version plus courte."