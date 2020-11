publié le 19/11/2020 à 07:17

L'Élysée se félicite d'une décision "historique. Un accord a été trouvé tard mercredi 18 novembre avec le Conseil Français du culte musulman (CFCM) pour encadrer la pratique des imams. L’objectif est mettre fin - en tout cas c'est l'objectif affiché - aux influences étrangères.

Pour dire les choses simplement, comme il y a aujourd'hui un ordre des médecins et des avocats, il y aura un ordre des imams, une sorte de label, avec des règles à respecter. Actuellement, il n’y a aucun protocole contraignant, il est possible de s’autoproclamer imam.

Désormais, le conseil délivrera une carte officielle et pourra retirer son agrément en cas de manquement à un code éthique. Les imams devront présenter un certain niveau de connaissance du français et des diplômes qui devront aller jusqu’à des formations universitaires. Ce cadre sera imposé aux imams actuels, le chef de l’État a donné au CFCM 6 mois pour mettre en œuvre un référentiel de formation.

Emmanuel Macron a aussi demandé la mise en place d’une charte républicaine. Elle devra reconnaitre les valeurs de la République, préciser qu’en France, l’islam est une religion et pas un mouvement politique, stipuler la fin de l’ingérence de puissances extérieures. Le but est que, d’ici 4 ans, il n’y ait plus d’imams étrangers en France, Ils sont actuellement 300, détachés par la Turquie, le Maroc, et l’Algérie.

À écouter également dans ce journal

Commerce - Bruno Le Maire a indiqué souhaiter un report du "Black Friday" prévu le vendredi 27 novembre.

Confinement - Le gouvernement refuse de parler de "déconfinement" à l'approche de la fin du mois de novembre.

Justice - Jonathann Daval a perdu connaissance en plein témoignage lors de son procès pour le meurtre de sa femme.