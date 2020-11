Affaire Daval : le procès peut reprendre après le malaise de Jonathann Daval

publié le 19/11/2020 à 09:00

Le doute planait depuis mercredi 18 novembre au soir concernant la reprise ce jeudi du procès de Jonathann Daval. Jugé pour le meurtre de sa femme Alexia, l'accusé avait perdu connaissance en plein interrogatoire, au troisième jour des audiences.

Finalement, les médecins ont autorisé Jonathann Daval à revenir devant les assises de la Haute-Saône, a déclaré à l'AFP l'avocat général. Il ne s'agissait finalement que d'un simple malaise vagal.

"C'est bon, officiellement un certificat médical de compatibilité a été donné et Jonathann Daval va se rendre au tribunal et reprendre le procès", a déclaré Emmanuel Dupic. L'accusé a passé la nuit en observation à l'hôpital de Vesoul. L'audience doit reprendre à 9h. L'avocat de la défense avait expliqué que son client manquait de sommeil, et qu'avec le stress et l'émotion d'un procès éprouvant, son corps avait lâché.