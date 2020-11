publié le 16/11/2020 à 06:36

Trois ans après le meurtre d'Alexia, Jonathann Daval sera devant la cours d'assises de Haute-Saône ce lundi 16 novembre. Le corps de cette femme de 29 ans a été retrouvé en partie calciné le 30 octobre 2017. Après des mois de médiatisation, coup de tonnerre, son mari Jonathann fini par avouer le meurtre au cours d'une garde à vue. La mère d'Alexia, Isabelle Fouillot, s'est confiée à quelques heures du début du procès.

"Je n'en peux plus d'attendre. En trois ans, plus les jours passent plus Alexia me manque. On est en attente de savoir ce qu'il est encore capable de raconter comme mensonge, moi j'attends juste qu'on mette le mot 'coupable' sur sa tête. Bien sûr je l'ai connu pendant plus de dix ans, il ne faudra pas qu'il me parle d'amour. Est-ce que je vais croire un traître mot de ce qu'il va dire ? Il a trop changé de versions. J'ai envie d'y être et de lui parler. J'ai encore trop de choses à lui montrer", lâche-t-elle au micro de RTL.



Jonathann Daval encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Il soutient toujours qu'il ne voulait pas tuer sa femme et que le couple rencontrait des difficultés.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Alors que la France approche des 2 millions de cas positifs depuis le début de l'épidémie, le pays a enregistré une baisse des hospitalisations dimanche 15 novembre avec 302 personnes décédées et 270 patients ont été admis en réanimation.

Fait divers - 300 personnes se sont rassemblées sous le pont d'une autoroute en région parisienne à l'occasion d'une fête clandestine.

Confinement - "En résistance" face au confinement et à la fermeture des commerces dits non essentiels par l'État, une libraire de Cannes garde sa boutique ouverte.