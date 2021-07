Le feu a pris au 8ème étage d'un immeuble de la cité des Flamants vers 5h du matin ce samedi 17 juillet. Les victimes ont sauté par les fenêtres pour échapper aux flammes. Trois personnes sont mortes, il s'agirait de trois hommes âgés d'une vingtaine d'années a priori d'origine nigériane. Deux autres personnes ont également été évacuées avec un pronostic vital engagé dont un enfant de deux ans, qui serait brûlé.

Nasser habite un immeuble à côté, son ex-femme et ses enfants vivent encore dans le bâtiment qui a pris feu : "J'ai vu qu'il y avait un mort par terre et de l'autre côté il y avait encore un enfant je crois. Quand j'ai vu, la police était déjà là. On doit être relogés et ils ne font rien du tout. On subit. Il faut qu'il y ait des morts et même avec 3-4 morts, on va rester encore. Ils vont revenir et ça va se répéter", confie-t-il au micro de RTL.

90% de cet immeuble est occupé par des squatteurs. Les 13 locataires du bailleur social 13 habitat attendent depuis plusieurs mois d'être relogés.

Inondations - La barre des 150 morts a été franchie après les intempéries en Allemagne et en Belgique. Le bilan n'est sans doute pas définitif puisque rien qu'en Allemagne, au moins 1.000 personnes manquent encore à l'appel.

Coronavirus - À partir de minuit dimanche 18 juillet, des tests Covid de moins de 24 heures seront désormais imposés à tous ceux qui entrent dans notre pays, en provenance du Royaume Uni, d'Espagne, du Portugal, de Chypre, de la Grèce et des Pays Bas. Dans les Pyrénées-Orientales, les bars et les restaurants devront fermer à 23h et le masque est désormais obligatoire dans l'espace public.

Sports - Avant dernière étape du Tour de France, un contre-la-montre de 31km entre Libourne et Saint-Emilion. Le premier coureur s'élancera à 13h05. En rugby, le XV de France dispute le troisième match de sa tournée en Australie.