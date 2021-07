Paris : une voiture fonce sur une terrasse dans le 11ème arrondissement

Une voiture a foncé sur la terrasse d'un restaurant situé dans le XIè arrondissement de Paris, dans la soirée du vendredi 16 juillet, aux alentours de 19h. Selon les informations d'une source proche de l'enquête, rapportées par le Figaro, "un véhicule a foncé sur une terrasse en renversant tables et chaises puis s'est garé un peu plus loin et a été retrouvé par les policiers sur place. Selon les premiers éléments, il s'agirait d'un simple délit de fuite plutôt que d'une action délibérée". Le conducteur est actuellement recherché.

Sur Twitter, la préfecture de police a indiqué qu'un "véhicule avait été retrouvé sans conducteur boulevard Richard Lenoir à Paris, dans le 11e arrondissement". Dans la soirée, une intervention du Laboratoire central était en cours et un périmètre de sécurité a été mis en place. Une équipe de déminage était sur place. Aucune victime n'est à déplorer. Il y a seulement des dégâts matériels.

La terrasse visée par le véhicule était celle du restaurant Soya, qui a deux terrasses éphémères situées rue de la Pierre Levée. Selon une employée du restaurant, "une voiture s'est arrêtée à proximité de la terrasse et a ensuite accéléré. C'était le début du service, aux alentours de 19h. Le conducteur s'est arrêté, puis il a accéléré et a foncé sur la terrasse avant de repartir vers le boulevard Richard Lenoir. Heureusement, il y avait une seule cliente et elle s'est précipitée à l'intérieur. Elle n'est pas blessée mais est un peu traumatisée". Après l'incident, l'employée évoque une "scène de guerre", avec des "chaises et des tables renversées, cassées".

D'après les informations d'une employée du Paname Art café, situé à côté du Soya, "on a vu une voiture accélérer au début de la rue et foncer sur la terrasse. Il n'y a pas eu de blessé. On a aidé à remettre la terrasse en place. On est tous sous le choc. On a vu la voiture qui a foncé de manière intentionnelle". Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un simple délit de fuite, même si pour l'heure, les motivations du conducteurs sont inconnues.