Affaire Dupont de Ligonnès : pourquoi des proches pensent qu'il est toujours en vie

Dix ans plus tard, on ne sait toujours pas où se trouve Xavier Dupont de Ligonnès. Sa dernière trace remonte au 14 avril 2011, quand des images de vidéosurveillance avaient capturé le Nantais entrain de retirer de l'argent à un guichet automatique dans le Var. Une semaine après, le 21 avril, cinq corps sont découverts dans son pavillon. Ceux de sa femme, Agnès, et de leurs quatre enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît.

La décennie passée n'a pas altéré les convictions de la famille du suspect. "Pour l'instant, je vous le dis à 99%, c'est ma conviction, c'est qu'il est toujours vivant." assurait en novembre 2020 Bertram de Verdun, beau-frère de Xavier Dupont de Ligonnès, dans une séquence diffusée par Quotidien. Dans L'Heure du Crime, leur avocat assure même que le fugitif "va réapparaître"...

Bruno de Stabenrath, ami d'enfance de Xavier Dupont de Ligonnès et auteur de L'Ami Impossible (Gallimard, 2020), s'interroge dans Les Voix du Crime sur un possible rôle de l'Église de Philadelphie, fondée par la mère du suspect, Geneviève. "Pourquoi Xavier a tué sa famille ? Est-ce que Philadelphie aurait armé son bras ? Est-ce que les membres de Philadelphia auraient aidé Xavier avec une exfiltration ?" interroge-t-il. "On est quand même dans un certain milieu où il y a une solidarité assez colossale, surtout dans ces mouvements un peu cathos."

Après un faux espoir en Écosse en octobre 2019, la police continue son travail de recherche. Fin juin, plusieurs tombes d'un cimetière Var ont été inspectées et fouillées par l’Office central pour la répression des violences.