Coronavirus : la France impose un test de moins de 24h depuis plusieurs pays européens

Attention, nouvelle règle si vous voyagez cet été. La France va imposer des tests antigéniques ou PCR de moins de 24 heures à l'entrée sur son territoire en provenance de six pays européens, a annoncé Matignon ce samedi 17 juillet. Il s'agit du Royaume-Uni, de l'Espagne, du Portugal, de Chypre, de la Grèce et des Pays-Bas. Cette mesure entrera en vigueur dimanche à minuit, est-il précisé dans un communiqué du Premier ministre Jean Castex. Elle ne concerne que les voyageurs non-vaccinés.

Matignon confirme par ailleurs l'élargissement de la liste des pays "rouges" à la Tunisie, au Mozambique, à Cuba et à l'Indonésie.



"Dans le même temps, et parce que les vaccins sont efficaces contre le virus, et notamment son variant Delta, les contraintes pesant sur les voyageurs bénéficiant d'un schéma vaccinal complet avec un vaccin reconnu par l'Agence européenne du médicament (Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou Janssen) seront levées à compter de ce samedi 17 juillet, quel que soit le pays de provenance", a poursuivi Matignon.

Jean Castex a par ailleurs confirmé que le schéma vaccinal est désormais considéré complet sept jours après l'injection d'une seconde dose, ou d'une dose pour les personnes ayant déjà contracté le virus, contre 14 jours précédemment. Toutefois pour le vaccin monodose Janssen, le schéma demeure complet après l'injection et une période de 28 jours. Enfin le vaccin Covishield "est désormais reconnu pour le passe sanitaire".