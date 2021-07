Tour de France 2021 : 20e étape Liboune - Saint-Émilion samedi 17 juillet

Tadej Pogacar peut-il être victime d'une défaillance aussi énorme qu'improbable dans une spécialité qu'il maîtrise ? Le tenant du titre slovène peut-il concéder près de six minutes à l'un ou l'autre de ses deux premiers poursuivants au classement général, le Danois Jonas Vingegaard (2e à 5'45") et l'Équatorien Richard Carapaz (3e à 5'51") ?

Sur le papier, le contre-la-montre de 30,8 km dans le vignoble bordelais entre Libourne et Saint-Émilion doit plutôt lui permettre de creuser davantage encore l'écart et d'être officieusement déclaré vainqueur du Tour pour la deuxième année de suite à la veille de l'arrivée à Paris. Le suspense risque surtout de se concentrer sur l'ordre du podium et plus largement du top 10 final, voire sur le vainqueur de l'étape.

Pogacar a remporté le premier "chrono" de cette 108e édition, lors de la 5e étape entre Changé et Laval. Il avait bouclé les 27,2 km du parcours mayennais en 32 minutes, soit 19 secondes de mieux que le Suisse Stefan Kung (2e). Vingegaard avait pris la 3e place à 27", Wout van Aert la 4e à 31", Carapaz la 23e à 1'44". Départ du premier coureur à 13h05, du maillot jaune à 17h19.

Tour de France 2021 : le profil de la 20e étape Crédit : Sabrina BLANCHARD, Kenan AUGEARD / AFP