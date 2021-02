publié le 04/02/2021 à 13:27

C'est un bel acte de courage dont a fait preuve le Samu, mardi 2 février. En pleine inondation dans le Sud-Ouest, une future maman de la commune de Pradines, dans le Lot, a appelé les secours pour venir l'aider à accoucher dans sa maison, encerclée par les eaux.

Alors que la route était coupée, l'équipe du Samu avait pris place dans un camion de pompiers, que le courant a emporté dans le fossé de la commune. Le docteur Julia Darolles et son équipe du Samu 46 ont donc littéralement dû se jeter à l'eau, comme elle l'explique : "On voyait le papa très stressé et on s'est dit que c'est la vie qui nous attend de l'autre côté de la rive et qu'il fallait les aider à tout prix".

"J'ai vu que c'était assez sécuritaire et que le courant n'allait pas m'emporter donc j'ai sauté à l'eau", raconte Julia Darolles. Aux côtés de Manu l'ambulancier, Bérangère l'infirmière et Aurore l'interne, Julia est parvenue à accéder à la maison et faire accoucher Vanessa, dont le fils Majid, se porte bien.

Pour les emmener au centre hospitalier de Cahors, les pompiers ont dû mobiliser plongeurs et zodiacs car le courant avait forci et la traversée était devenue encore plus périlleuse. Mais pour Julia et son équipe, rien ne pouvait les arrêter : "C'était notre mission et notre but ultime donc on n'a pas hésité un seul instant", affirme-t-elle. Vanessa et son fils se reposent désormais à l'hôpital de Cahors et toute l'équipe du Samu a bien sûr été félicitée.

Le docteur Julia Darolles et son équipe du Samu 46, dans les eaux Crédit : Samu 46

À écouter également dans ce journal

