Isère : elle accouche sur l'autoroute et gagne un an de péage gratuit

publié le 03/02/2021 à 17:40

En route pour l'hôpital de Grenoble après avoir ressenti des contractions, Raquel, une femme enceinte, a été contrainte de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A48, à hauteur de Voiron. Les contractions étant trop fortes, la jeune femme a dû accoucher en urgence, d'un petit garçon nommé Thiago.



Ce sont nos confrères de franceinfo qui relatent cet événement survenu dans la nuit du 1er janvier dernier, aux alentours de 2h du matin. Le petit Thiago est né en parfaite santé, rapidement pris en charge par les pompiers, précise le site d'informations. Un mois plus tard, Raquel et son bébé ont été reçus par l'APRR, société chargée de l’exploitation de cette partie du réseau autoroutier.



L'APRR a décidé de faire un geste après cet heureux événement : offrir au couple un an de péage gratuit "sur tout le réseau AREA", réseau qui relie les principales métropoles rhônalpines (Lyon, Grenoble, Annecy, Chambéry...). Un cadeau de naissance insolite pour ce couple domicilié à Ornacieux, entre Lyon et Grenoble.

🍼 Le petit Tiago, né sur l'#autoroute A48 le 1er janvier dernier, a été reçu par nos équipes.



🎈 Pour fêter cet évènement, la famille a reçu un badge #MangoMobilités qui leur permettra de circuler gratuitement sur tout le réseau #AREA pendant 1 an.



Bonne route à tous les 3 ! pic.twitter.com/y3S4JErfqf — APRR (@VoyageAPRR) January 29, 2021