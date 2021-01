publié le 02/01/2021 à 21:51

"On a l'habitude de sauver des vies mais pas de la donner", raconte Célia, gardienne de la paix. Des policiers de la Courneuve ont aidé une femme à accoucher au beau milieu de la nuit de la Saint-Sylvestre. Eliane, la maman, a mis au au monde le petit Eddior à 5h24 du matin dans sa voiture. La mère et le bébé vont bien.

D'après Le Parisien qui a rapporté cette belle histoire, un couple de Stains en Seine-Saint-Denis et leur fille de deux ans ont passé le réveillon ensemble. Malgré le couvre-feu le père, Eddy, est ensuite parti voir de la famille. C'est à 4 heures du matin qu'il reçoit un appel de sa femme, lui disant qu'elle était en train d'accoucher. Eddy a a roulé très vite pour rejoindre sa femme, ce qui n'a pas manqué d'attirer l'attention de policiers en patrouille.

Eddy se fait arrêter en bas de chez lui. Il raconte la situation à nos confrères du quotidien. "Les policiers m'ont braqué, ils m'ont dit : mettez-vous à terre. J'ai répondu : 'Ma femme est en train d'accoucher !' Et, par magie, ils m'ont cru", raconte-il. L'équipage de policiers décide alors d'escorter le couple jusqu'à l'hôpital le plus proche, mais Eliane prévient que le bébé arrive. "On s'est tous regardés, on n'était que des garçons, on était complètement affolés", témoigne le père.

Une policière à la rescousse

Ne sachant que faire, l'équipe de policiers sur place ont appelé un second équipage à proximité, parmi lequel se trouvait Célia, seule femme du groupe. Cette dernière raconte avoir été apeurée. Cependant, la jeune femme a su soutenir Eliane. "Je suis allée aider la maman. Heureusement, un de mes collègues est père, il m'a tout expliqué. Je disais à la maman de bien respirer. Rapidement, on a commencé à voir la tête du petit bout de chou. Je l'ai récupéré et je lui ai fait des petites tapes sur le dos, comme on voit dans les documentaires. Sa maman a été grandiose", s'est-elle exclamé auprès de nos confrères du Parisien.

Les pompiers sont ensuite arrivés pour prendre en charge Eliane. Chez les policiers, le petit Eddior a déjà un surnom : "le petit bébé 8-22", au nom de l'équipe présente lors de sa venue au monde.