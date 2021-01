Guyane : une mère et sa fille accouchent le même jour

publié le 03/01/2021 à 03:02

Ce sont des heureux évènements assez rares pour être soulignés. En ce premier jour de l'année 2021, vendredi 1er janvier, une mère et sa fille ont accouché à quelques heures d'intervalle, au centre hospitalier de Cayenne, en Guyane.

Comme l'explique franceinfo, Jennyfer Jules a donné naissance à sa fille Jamila avant que sa mère ne l'imite, quelques heures plus tard, en mettant au monde Mayron, qui est donc son frère. De son côté, la mère de Jennyfer, Lucineide, 38 ans, a accouché de son sixième enfant et est désormais deux fois grand-mère.

"C’est un truc incroyable, je me suis rapproché de ma mère, on est plus complice. Elle est aussi devenue une amie pour moi et je suis très contente d’avoir accouché en même temps qu'elle, ça me rend fière, ça me rend plus grande, plus adulte, c’est plus de responsabilités" s'est réjouit Jennyfer.