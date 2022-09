INFO RTL - Affaire Pogba : les racketteurs présumés reconnaissent en partie leur implication

Après deux jours de garde à vue à l’Oclco (l’Office central de lutte contre la criminalité organisée), les langues des cinq suspects interpellés dans le cadre de l’affaire d’extorsion et de menaces sur Paul Pogba se délient.

Parmi eux Mathias Pogba, le frère du champion du monde, qui ne nie plus son implication d’après les informations de RTL, même s’il se donne un rôle de second plan. Il a d’ores et déjà reconnu, d’après nos informations, avoir été présent en juillet avec le groupe de racketteurs à Turin, devant le centre d’entraînement de la Juventus mais pour "s’expliquer" avec son frère.

Il a également reconnu, d’après plusieurs sources concordantes, être seul à l’initiative des vidéos diffusées fin août en quatre langues sur les réseaux sociaux où il promettait des "révélations" sur son frère et de prétendues tentatives de maraboutage de Kylian Mbappé. Pourquoi avoir diffusé ces vidéos menaçantes ? Était-ce dans le cadre de pressions plus larges d’un mystérieux commanditaire du racket ? Mathias Pogba est de nouveau sur le grill ce matin face aux enquêteurs.

Il nie en revanche avoir été présent fin mars quand le champion du monde a été emmené de force dans un appartement par deux hommes armés, et sur ce point, les policiers n’ont pas d’éléments à charge. Son rôle précis doit encore être précisé, son avocat Me Yassine Bouzrou affirmait hier que Mathias Pogba "conteste fermement toute participation aux faits de séquestration et d'extorsion avec arme dont son frère Paul Pogba aurait été victime".

Les autres suspects se rejettent les responsabilités

Les quatre autres gardés à vue, tous "relations d’enfance" de Paul Pogba à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne) ont eux aussi commencé à reconnaître leur implication dans la ou les tentatives d’extorsion. D’après une source proche de l’enquête, ils se rejettent les responsabilités dans des déclarations pas toujours cohérentes. Eux aussi minimisent eux leurs rôles et se disent "victimes" d’un groupe qui aurait organisé toute l’affaire. Tous sont défavorablement connus des services de pour de multiples délits tels que violence, vol, outrage, recel ou stupéfiants.

Un des suspects condamné pour meurtre dans le passé

L’un d’entre eux, le plus âgé, 36 ans, a un passé judiciaire particulièrement lourd. D’après nos informations il a été condamné pour meurtre il a quelques années, il est également connu pour enlèvement et séquestration en relation avec une entreprise terroriste, et agression sexuelle sur une mineure de moins de quinze ans. Il avait récemment acheté des billets pour la Turquie c’est pour cela que les enquêteurs ont précipité les interpellations du groupe, même si le suspect ne semblait pas fuir. Un autre comparse présumé a lui réussi à s’échapper et à fuir à Dubaï d’après nos informations.

Les gardes à vue devraient s’achever demain; on saura alors quelles suites judiciaires sont données à l’affaire.

