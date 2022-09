Le patron du foot français convoqué au ministère des Sports. Après une enquête parue dans l'hebdomadaire So Foot, qui évoque des SMS à caractère sexuel à destination de collaboratrices, Noël le Graët doit rencontrer ce mardi 13 septembre, la ministre Amélie Oudéa-Castera.

Seul fait véritablement nouveau dans cette enquête de six pages, la révélation de trois SMS - non datés et non reproduits par le journal - dont auraient été destinatrices des collaboratrices de la Fédération française de football actuelles ou passées. "Vous êtes drôlement bien roulée","je vous mettrai bien dans mon lit", "venez chez moi pour dîner ce soir" ou encore "je préfère les blondes donc si ça vous dit", aurait envoyé Noël Le Graët.

Les journalistes évoquent les témoignages, tous anonymes, de plusieurs femmes qui ont démissionné ces dernières années, car elles se sentaient "harcelées sexuellement et moralement par certains chefs de service".

Florence Hardouin, directrice générale de la FFF au management musclé, est également dans le viseur. Elle aurait "une certaine appétence pour les soirées arrosées avec les joueurs". Quant à la drague, elle fait partie du "folklore du football", aurait-elle considéré en 2016 lors d'un séminaire sur la question de l'humour sexiste.

Face à toutes ces accusations, la Fédération n'a pas souhaité faire de commentaire le moment.

