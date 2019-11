publié le 18/11/2019 à 13:51



Un pont suspendu s'est écroulé à Mirepoix-sur-Tarn, en Haute-Garonne ce lundi 18 novembre. Une adolescente de 15 ans est décédée dans la catastrophe, et le nombre précis de disparus est encore flou. Plus de 80 pompiers sont mobilisés autour du Tarn.



"C'est horrible, c'est une vision d'horreur. On a entendu des secousses tout à l'heure, c'était avant 8h30. On pensait que c'était l'orage", témoigne une riveraine. "En tant que citoyen, on va demander des comptes, il y a des victimes. C'est pas étonnant, c'est l’heure de pointe tout le monde emprunte ce pont. [...] Quand il y a un gros camion dessus on sent des tremblements. C'est pas rassurant", ajoute-t-elle au micro de RTL.

L'édifice était, en effet, largement utilisé par les habitants de la région, car il permettait de rejoindre Toulouse. Interrogé sur l'état du pont, le maire de Mirepoix-sur-Tarn a indiqué qu'il avait fait l'objet de travaux en 2000 et d'une inspection en 2017. Il y a 15 jours à peine les fixations de certaines suspentes avaient même été renforcées.

Les véhicules de plus de 19 tonnes avait l’interdiction d'utiliser le pont routier. Une enquête devra déterminer si le camion présent lors de l'effondrement excédait ce poids.

