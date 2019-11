Californie : une fusillade lors d'une soirée fait au moins 4 morts

publié le 18/11/2019 à 09:22

Une "fusillade de masse est survenue dans une résidence de la ville de Fresno (Californie), qui a également fait six blessés", a déclaré la police américaine. Quatre jeunes hommes ont été tués.



Selon les premiers éléments disponibles, la fusillade a eu lieu dimanche 17 novembre en début de soirée. Un ou plusieurs suspects ont pénétré dans une résidence où étaient rassemblées quelque 35 personnes, dont des enfants, pour suivre un match de football lors "d'une réunion de famille", a expliqué aux journalistes Michael Reid, responsable de la police de Fresno. L'attaquant ou les attaquants ont ensuite "ouvert le feu dans le jardin, où se trouvaient la plupart des personnes, touchant par balles dix d'entre elles", a-t-il poursuivi.



Trois personnes sont mortes sur place, "tous des hommes de type asiatique âgés de 25 à 30 ans" et un quatrième, transporté dans un état critique à l'hôpital, a succombé à ses blessures. Six autres personnes ont été plus légèrement blessées et leurs jours ne sont pas en danger, a souligné le policier.

Le ou les suspects sont toujours en fuite

Pour l'instant, les informations sur le ou les suspects, en fuite, sont moindres. La police frappe aux portes du quartier, à la recherche de témoins, et visionnent les caméras de surveillance pour aider les enquêteurs à comprendre ce qu'il s'est passé.

Il y a quelques jours, une fusillade a éclaté dans un lycée de Los Angeles, faisant deux morts parmi les élèves et trois blessés graves. La Californie a pourtant l'une des législations sur le port d'arme la plus stricte des États-Unis.