Euro 2020 : la France qualifiée grâce au nul entre la Turquie et l'Islande

publié le 14/11/2019 à 17:30

Il n'y a pas eu de buts à Istanbul entre la Turquie et l'Islande et personne ne s'en plaindra en France, même ceux qui ont suivi la rencontre. Ce 0-0 qualifie officiellement les Bleus de Didier Deschamps avant même leur match face à la Moldavie en soirée (20h45) au Stade de France. Mieux encore, il leur offre un boulevard pour terminer à la 1re place du groupe H.

La Turquie compte désormais 20 points. Avec 19 unités, la France peut lui passer devant en cas de succès, et conserver la tête dimanche 17 novembre en Albanie tandis que les Turcs seront en Andorre. Cette 1re place sera déterminante pour le tirage au sort des groupes de l'Euro, qui sera effectué le samedi 30 novembre.



À Istanbul, les Turcs n'ont pas cherché autre chose que la qualification, se contentant de résister aux assauts nordiques jusqu'à la toute fin de rencontre. Mais les Islandais n'ont jamais percé le rideau défensif adverse et sont éliminés. Les quart-de-finalistes de l'Euro-2016 gardent toutefois une chance de décrocher leur billet via les barrages de la Ligue des nations prévus en mars.

Le film de la rencontre :

19h56 - C'est terminé sur ce score de 0-0, la Turquie et la France sont directement qualifiées pour l'Euro.



19h52 - Belle opportunité pour les Islandais mais la frappe de Palsson est contrée.



19h51 - La Turquie touche le haut de la transversale grâce à Yazici. 0-0. 91e.



19h50 - Demiral encore présent pour repousser de la tête un coup franc islandais.



19h46 - Ouverture trop longue côté droit pour les Turcs. 0-0. 87e.



19h42 - Sauvetage sur sa ligne du Turc Demiral sur une tête islandaise sur corner. le ballon n'a pas franchi la ligne de but. 0-0. 82e.



19h40 - L’Islande pousse à son tour, sans réussite.



19h35 - Encore 15 minutes sans compter le temps additionnel. Ce 0-0 est un score parfait pour les Bleus.



19h30 - Yilmaz écrase encore trop sa frappe.



19h26 - Les occasions turques se multiplient mais le score est toujours de 0-0. 67e minute.



19h23 - Au tour de Tufan de tenter sa chance de loin, c'est juste au dessus.



19h20 - Frappe trop écrasée de Under pour la Turquie. 0-0. 60e.



19h16 - Coup franc pour la Turquie, l'Islande dégage en touche.



19h12 - Sigthorsson se met en bonne position dans la surface mais manque sa frappe. 0-0. 52e.



19h05 - C'est reparti à Istanbul.



18h50 - C'est la mi-temps sur ce score de 0-0, qui qualifie la Turquie et la France.



18h46 - 3 minutes de temps additionnel dans cette 1re période.



18h42 - Les Islandais tentent de s'approcher de la surface turque mais manquent de précision dans les transmissions. 0-0. 41e.



18h35 - Corner islandais repoussé, les Turcs partent fort en contre mais sont obligés de repasser par derrière.



18h31 - Grosse occasion turque avec cette tête de Yilmaz juste au dessus du but islandais. 0-0. 30e minute.



18h25 - Déjà un changement côté islandais : A. Sigurdsson remplace A. Finnbogason, blessé à l'épaule droite.



18h18 - Première occasion pour la Turquie mais Under ne parvient pas à placer sa frappe.



18h17 - L'ambiance est électrique au stade Ali-Sami-Yen, mais le match peine à s'emballer.



18h14 - Le corner islandais n'a rien donné.



18h12 - Le Turc Tufan a écopé d'un carton jaune.



18h09 - Contre turc mais le portier islandais s'empare facilement du ballon.



18h06 - Les Islandais ont été les premiers dangereux avec un coup franc lointain dégagé du poing par le gardien turc.



18h01 - Coup d'envoi de ce match.



17h58 - Les hymnes ont été jouées - l'islandais a été sifflé.

17h51 - Lors de son dernier match à domicile, la Turquie a dû attendre la 90e minute pour battre l'Albanie (1-0).



17h42 - Au match aller, l'Islande s'était imposée 2 - 1 à Reykjavik en juin.



17h30 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce match Turquie-Islande.