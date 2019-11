publié le 17/11/2019 à 21:45

Qui est vraiment Oleg Sokolov ? À l'issue d'une audience devant un tribunal de Saint-Pétersbourg en Russie, un juge a placé le célèbre historien russe en détention pour meurtre.

Titulaire d'une chaire d'histoire à l'université, grand spécialiste de Napoléon, chevalier de la Légion d'honneur et professeur à l'Issep, l'école fondée par Marion Maréchal, l'homme risque bien de finir ses jours en prison.

L'homme avait été repêché par la police le 9 novembre dans la rivière Moïka de Saint-Pétersbourg avec un sac à dos contenant deux bras de femme, en état d'ébriété et frigorifié. Il a depuis été placé en détention provisoire jusqu'au 8 janvier prochain, le temps de mener une enquête qui passionne déjà le pays.

Il a reconnu le 11 novembre avoir tué et dépecé sa compagne de 24 ans. Mais il accuse sa victime, une de ses anciennes étudiantes, Anastassia Echtchenko, 24 ans, dont il partageait la vie, de l'avoir attaqué la première.

La jalousie au coeur du crime ?

"Ces derniers temps, elle devenait folle lorsqu'il était question de mes enfants", a ainsi déclaré l'historien de 63 ans, blême, mal rasé, vêtu d'un jean et d'un pull rouge devant le juge d'instruction. Et d'ajouter : "Je suis en état de choc, j'ai des remords." Son avocat, Alexandre Potchouev a évoqué la possibilité de plaider la "légitime défense".



Plus tôt dans la journée, Sergueï Echtchenko, le frère de la victime, avait affirmé lui que "la jalousie" était à l'origine du crime. "Elle lui a dit qu'elle se rendait à l'anniversaire d'un ami étudiant. Il l'a passée à tabac, elle est sortie quand même puis elle est rentrée...", a-t-il relaté au site d'information russe RBK.

Déjà connu pour des faits de violences

Selon le quotidien populaire Moskovski Komsomolets et une pétition lancée sur le site Change.org, Oleg Sokolov avait déjà été mis en cause pour des faits de violences. La pétition, qui a recueilli quelque 6.000 signatures en quelques jours, accuse la direction de l'Université d'inertie face au comportement pourtant "monstrueux" de ce professeur.



Aucune mesure disciplinaire n'avait été prise, selon les auteurs de la pétition qui ont adressé leur texte au président Vladimir Poutine, un ancien de cette université, et réclamé la démission du doyen et de plusieurs autres responsables universitaires.