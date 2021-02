publié le 19/02/2021 à 13:41

Une nouvelle battue doit débuter ce vendredi 19 février au Sud-Ouest de Rennes. Cela fait 9 jours que Magali Blandin n'a plus donné de signe de vie. Cette mère de famille de 42 ans a été vue la dernière fois sur son lieu de travail. Depuis, plus rien. Dans sa ville, à Montfort-sur-Meu, certains habitants ont un sentiment d'angoisse.

Ce n'est pas la psychose totale mais tout le monde se pose des questions. "C'est vrai que ça fait un peu peur. C'est vrai que je me suis déjà fait suivre à Montfort-sur-Meu donc c'est vrai que c'est un peu flippant. Il cherche vraiment un corps, ça se voit. Ils vont dans la rivière, ils cherchent dans la forêt. C'est une femme en plein divorce, qui a quand même 42 ans, qui sait ce qu'elle fait de sa vie donc après c'est très probable qu'elle ait pu disparaitre de son plein gré. Mais laisser des enfants derrière elle c'est un peu limite. Ca a mis des doutes", confie une habitante.

Magali avait emménagé il y a deux mois. Dans son quartier près d'un cours d'eau, elle est inconnue. "Je ne l'ai jamais vue. On ne sait pas si elle est décédée, si elle encore vivante dans un coin quelque part par là", raconte une habitante. "Peur non, ce que je me suis laissée dire c'est qu'elle aimait randonner. Mais après je me dis non, elle a pas pu randonner car apparemment elle avait des chaussures de ville aux pieds." Et ce jour-là, il neigeait 5 bons centimètres de poudreuse.

Une nouvelle battue avec 150 gendarmes va débuter ce vendredi après-midi, avec en renfort plongeurs, chiens Saint-Hubert et hélicoptère. La section de recherche de Rennes enquête.

