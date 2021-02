Mère de famille portée disparue à Rennes : ce que l'on sait

publié le 18/02/2021 à 22:45

Une nouvelle disparition inquiétante. Cela fait maintenant huit jours qu'une mère de famille n'a plus donné signe de vie. Magali Blandin, éducatrice spécialisée de 42 ans, mère de quatre enfants, a été aperçue pour la dernière fois mercredi 10 février à Montfort-sur-Meu, un village à l'ouest de Rennes dans lequel elle avait emménagé après avoir quitté le père de ses enfants.



Les gendarmes prennent l'affaire très au sérieux : mardi 16 février, ils ont organisé une grande battue. Malgré les 300 personnes, des chiens renifleurs, des plongeurs et un hélicoptère, aucune trace de Magali Blandin. "En matière judiciaire le temps perdu ne se rattrape pas. D'expérience, il est indispensable de produire un effort important le plus rapidement possible pour ne pas perdre d'éléments de preuve", explique le colonel Sébastien Jaundon, commandant du groupement de gendarmerie d'Ille-et-Vilaine.

Une course contre la montre est engagée. "À ce stade, aucune piste n'est exclue : un départ volontaire, un suicide, un accident ou encore la piste malveillante", poursuit le colonel. Le dernier indice concernant la disparition de mère de famille remonte à jeudi dernier. Ce jour-là, son téléphone portable a cessé de borner, non loin de son domicile.