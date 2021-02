Les disparus du Fort de Tamié sont-ils tombés dans un piège ?

et Marie Bossard

publié le 16/02/2021 à 21:05

Dans la nuit du 10 au 11 septembre 2011, Jean-Christophe Morin, 22 ans, est venu faire la fête à 1.000 mètres d'altitude, au Fort de Tamié, près d'Albertville, en Savoie. Comme chaque année, ce soir-là se tient un festival de musique électro. Jean-Christophe n'a pas de voiture et s'est rendu au festival en stop, avec un de ses meilleurs amis.

Pendant la soirée, les deux amis se perdent de vue. Vers une heure du matin, l'un des responsables de la billetterie se souvient avoir vu Jean-Christophe Morin sortir de l'enceinte du festival, hagard et paniqué. Il aurait prononcé une seule phrase : "Quelqu'un m'en veut". Le surlendemain, l'ami qui l'accompagnait au Fort de Tamié frappe à la caravane dans laquelle il vit. La sœur de Jean-Christophe Morin et son père signalent sa disparition à la gendarmerie dans les heures qui suivent.

Un an plus tard, Ahmed Hamadou, 45 ans, se rend au même festival. Il est venu avec son ami Yann Kersuzan, mais ce dernier s'est fait remarquer devant l'entrée du Festival en faisant déraper son véhicule et s'est vu refuser l'entrée. Ahmed se retrouve donc seul au festival, condamné à rentrer par ses propres moyens. Il a l'habitude, il pratique souvent l'autostop. Le matin du 8 septembre, Yann s'inquiète pour son ami. Il a tenté de le joindre, mais n'a pas réussi à le joindre. Sa famille prévient également la gendarmerie de sa disparition.

Les deux disparitions sont traités dans des gendarmeries différentes. Sallanches pour l'un, Albertville pour l'autre. Aucun rapprochement n'est immédiatement établi entre les deux affaires malgré la coïncidence du lieu et de la date. L'enquête ne livre aucun élément probant. Il va falloir 6 ans pour que le dossier rebondisse.

Nos invités

Thibaut Solano, journaliste à Marianne

Adeline Morin, soeur de Jean-Christophe Morin

