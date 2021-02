publié le 16/02/2021 à 18:04

Cela fait maintenant six jours que les proches de Magali Blandin, une mère de famille de 42 ans installée dans l’Ille-et-Vilaine, n'ont plus reçu de signe de vie de sa part. Le quotidien Ouest France rapporte que 300 gendarmes et habitants de la commune de Montfort-sur-Meu, où réside la disparue depuis sa séparation, ont participé ce mardi 16 février à une grande opération de recherches, censée se prolonger jusqu'à la nuit.

Un appel a témoin, relayé notamment par le compte Facebook de la ville de Montfort-sur-Meu a été lancé dans l'espoir de retrouver cette mère de quatre enfants. La veille de cette grande battue, les gendarmes ont tenté, en vain, de retrouver Magali Blandin à l'aide notamment d'un hélicoptère, de plongeurs ou d'un chien pisteur.

"Pour l’heure, nous sommes vraiment dans la recherche de personne avec un angle d’attaque qui pourrait être celui du suicide", ont confié les gendarmes à Ouest France. Le téléphone de Magali Blandin a émis un signal pour la dernière fois le jeudi 11 février, avant que sa disparition ne soit signalée le lendemain.