publié le 03/09/2020 à 13:38

Au deuxième jour du procès des attentats de janvier 2015, ce jeudi 3 septembre, les avocats de la défense ont demandé et obtenu que les accusés puissent ôter leurs masques lorsqu'ils s'expriment, pour mieux se faire comprendre. Sur le fond, les débats ont commencé dans la matinée avec les premières prises de parole des accusés et l'examen de leurs profils.

Le premier homme à se lever dans le box n'a rien d'un enfant de cœur et compte des années de prison au compteur pour trafic de stupéfiants et assassinat. Abdelaziz Abbad martèle dès ses premiers mots qu'il n'a "rien à voir" avec ces attentats et que pour lui, l'islam est "une religion de paix". Cet homme de 35 ans est accusé d'avoir cherché des armes pour les frères Kouachi, en lien avec le principal complice de ce procès.

C'est à cette occasion qu'il aurait rencontré Metin Karasular, un garagiste à Charleroi qui se trouve lui aussi dans le box. Son avocat, Me Chevet, est tout aussi catégorique et estime que son client est peut être un délinquant mais pas un terroriste. "Il ignorait tout", a-t-il affirmé. Ce Kurde, chez qui on a retrouvé une liste macabre d'armes et d'explosifs annotée de la main de quelqu'un d'autre, sera entendu cet après-midi.

